ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Вы фантастические": Порошенко посетил музыкальный фестиваль в Ивано-Франковске

905Читать материал на украинском

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и в рамках предвыборной поездки в Ивано-Франковск, где он представил своих мажоритарщиков, побывал также на музыкальном фестивале "Underhill".

Об этом политик написал в своем Фейсбуке.

"Фестивале" Underhill " – очень ожидаемое событие для Ивано-Франковска. Слышал много хороших отзывов – теперь вижу, что атмосфера даже лучше, чем ожидал. Друзья, вы фантастические", – отметил Порошенко.

Новости
"Наилучшие кандидаты": Порошенко представил мажоритарников от Ивано-Франковской области

Судя по видео, люди встретили политика с большим удовольствием, а он сам фотографировался и делал селфи со всеми желающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
Партия "Европейская солидарность"Фестиваль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel