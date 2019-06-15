"Вы фантастические": Порошенко посетил музыкальный фестиваль в Ивано-Франковске

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и в рамках предвыборной поездки в Ивано-Франковск, где он представил своих мажоритарщиков, побывал также на музыкальном фестивале "Underhill".

Об этом политик написал в своем Фейсбуке.

"Фестивале" Underhill " – очень ожидаемое событие для Ивано-Франковска. Слышал много хороших отзывов – теперь вижу, что атмосфера даже лучше, чем ожидал. Друзья, вы фантастические", – отметил Порошенко.

Судя по видео, люди встретили политика с большим удовольствием, а он сам фотографировался и делал селфи со всеми желающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете.

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