"Вы были невероятным президентом!" Киборг Марченко поблагодарил Порошенко за внесение залога

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лично поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко, которого освободили из СИЗО после уплаты залога в 20 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", во время встречи Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который киборг-десантник Марченко (позывной Марчелло) в свое время подарил ему на память.

"Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, которую вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. и уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, символизирующая Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должны помнить и о ДАП, и о героических поступках", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Он отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои – это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет. Я как пятый президент и Верховный Главнокомандующий хочу поблагодарить в вашем лице всех наших воинов, героев, которые внесли огромный вклад для того, чтобы страна была сохранена – и еще сделают для того, чтобы не дать негодяям сделать реванш", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил настоящую командирскую позицию Марченко, который отказывался выходить из СИЗО под залог до тех пор, пока не освободили его подчиненных.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Также пятый президент напомнил, что Марченко после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, в осовременивания стандартов вещевого и пищевого обеспечения.

В свою очередь Марченко поблагодарил Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами. Как известно, ВСУ благодаря реформированию перешли на новую форму по образцу НАТО, в армейских частях было введено современное полноценное питание.

"Я хочу поблагодарить за доверие делать реформы. Это была очень сложная работа. Очень тяжелый путь мы прошли, чтобы показать результат", – сказал он.

Кроме того, Марченко поблагодарил семье Порошенко и всем неравнодушным украинцам, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму в 20 миллионов гривен для залога.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

"Буквально за два дня более трех тысяч украинцев – кто по тысяче, кто по сто гривен, но у них эти гривны были не лишними. Для кого-то последним – но они считали, что более важного дела для них, чем сделать взнос для уплаты залога генералом Дмитрием Марченко, для них не существует", – рассказал Порошенко.

"Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", – сказал Марченко.

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