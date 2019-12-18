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18 декабря • обновлено в 11:44
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"Вы были невероятным президентом!" Киборг Марченко поблагодарил Порошенко за внесение залога

1.8т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лично поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко, которого освободили из СИЗО после уплаты залога в 20 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", во время встречи Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который киборг-десантник Марченко (позывной Марчелло) в свое время подарил ему на память.

"Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, которую вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. и уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, символизирующая Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должны помнить и о ДАП, и о героических поступках", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

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Он отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои – это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет. Я как пятый президент и Верховный Главнокомандующий хочу поблагодарить в вашем лице всех наших воинов, героев, которые внесли огромный вклад для того, чтобы страна была сохранена – и еще сделают для того, чтобы не дать негодяям сделать реванш", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил настоящую командирскую позицию Марченко, который отказывался выходить из СИЗО под залог до тех пор, пока не освободили его подчиненных.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Также пятый президент напомнил, что Марченко после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, в осовременивания стандартов вещевого и пищевого обеспечения.

В свою очередь Марченко поблагодарил Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами. Как известно, ВСУ благодаря реформированию перешли на новую форму по образцу НАТО, в армейских частях было введено современное полноценное питание.

"Я хочу поблагодарить за доверие делать реформы. Это была очень сложная работа. Очень тяжелый путь мы прошли, чтобы показать результат", – сказал он.

Кроме того, Марченко поблагодарил семье Порошенко и всем неравнодушным украинцам, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму в 20 миллионов гривен для залога.

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением

"Буквально за два дня более трех тысяч украинцев – кто по тысяче, кто по сто гривен, но у них эти гривны были не лишними. Для кого-то последним – но они считали, что более важного дела для них, чем сделать взнос для уплаты залога генералом Дмитрием Марченко, для них не существует", – рассказал Порошенко.

"Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

  • Работники ГБР и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

  • ГБР сообщил о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

  • 28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей Дмитрия Марченко. Подсудимый находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял во внимание доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

  • В Киеве состоялся благотворительный концерт группы "Ot Vinta". Активисты собирали средства для освобождения Дмитрия Марченко.

  • Залог в 20 миллионов за генерала внес пятый президент Петр Порошенко.

  • 17 декабря Марченко вышел из СИЗО.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Дмитрий Марченко Петр Порошенко
Место
Украина
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Sergei Sergei
Sergei Sergei
Петру-Респект!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Sergei Sergei, пэця твой мудак. Ты тоже мудло
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Sergei Sergei, Спасибо Пети за победу!
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