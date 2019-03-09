Вятрович высказался об отмене выходных на майские праздники в Украине

В Украине необходимо сохранить выходной день 1 мая, однако делать выходным днем 2 мая нецелесообразно.

Такое мнение высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью изданию "Факты". По его словам, "по 2 мая нет ни одного объяснения, что это за день, почему его надо праздновать".

Вятрович считает мифом, что на 1 мая украинцы сажают картошку: "Это уже немножко поздно для картофеля на большинстве территории Украины. 1-2 мая использовалось для различных празднеств и отдыха, но говорить об исторической основе празднования 2 мая не приходится".

Историк также прокомментировал целесообразность переноса Дня труда на другую дату.

"Собственно, в прошлом году уже произошло определенное переформатирование этого праздника. До того Первомай был Международным днем ​​солидарности трудящихся – название, которое мы унаследовали от Советского Союза. Теперь же речь идет о Дне труда – по аналогам с другими странами, в первую очередь – Западной Европы и Северной Америки. И сейчас, думаю, если сложилась такая традиция, есть День труда, то уже нет целесообразности переносить этот праздник на другую дату", – отметил Вятрович.

Владимир Вятрович 2000.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отменить выходной день 8 марта.

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