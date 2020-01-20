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20 января • обновлено в 15:50
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Вятрович уличил Зеленского в незнании истории

1.5т
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Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность", экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не желает строить государственную идеологию на основе украинской истории".

"Эта позиция – продолжение неоднократных заявлений президента, которые свидетельствуют о его незнании истории Украины", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя мнение по поводу переименования улиц в честь националистов, высказанное Зеленским в интервью израильскому изданию.

"Если он не знает украинской истории, он мог бы при случае поинтересоваться историей Израиля. В частности, тем, что в Израиле очень много внимания уделяют и много почестей на государственном уровне оказывают именно тем людям, которые способствовали созданию государства Израиль. То есть тем, кого называют националистами", – подчеркнул историк.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По его мнению, "желание объединить всех и вся в Украине, конечно, является благородным, но надо понимать, что, к сожалению, есть часть населения, которая в принципе не видит себя гражданами Украины и в принципе не хочет, чтобы украинское государство как таковое существовало".

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"Я далеко не уверен, что это та категория людей, с которой мы должны объединяться", – подчеркнул Вятрович. "Важен не сам факт объединения, а объединение вокруг чего и ради чего", – добавил он.

По словам историка, "как президент Украины, Зеленский должен говорить об объединении вокруг идеи построения сильного европейского демократического государства, а не объединение ради объединения".

"То, что президент говорил в своем новогоднем послании об объединении на уровне шпротов и оливье, легко осуществить людям, у которых общие физиологические потребности, но вряд ли это объединение будет достаточным для того, чтобы построить нормальную сильную демократическую страну", – резюмировал Вятрович.

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Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью израильскому изданию Times of Israel Владимир Зеленский сказал: "Это касается не только улиц, но и памятников. Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
История История Украины
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Журба Валентина
Журба Валентина
Хорошо, что В.Вятрович, хотя бы "в свинячий голос" задался этим вопросом, на своем посту он больше занимался самопиаром, а не национальным единством....
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ганьба націоналістам і україні.
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