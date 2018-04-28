Вятрович резко ответил на выпад МИД РФ по автокефалии

Предоставление православной церкви в Украине автокефалии не может расколоть украинское общество.

"На самом деле Украину раскалывает только российское влияние", - сказал в интервью "Обозревателю" директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Оценивая тематическую инициативу, он заявил: "Я положительно отношусь к тому, чтобы Украина имела свою независимую национальную церковь, и надеюсь, что это стремление будет реализовано".

В то же время, комментируя высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что попытки создания в Украине единой поместной церкви способны "спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе", Вятрович сказал: "Мы уже слышали о том, что возрождение украинского языка может расколоть Украину, и что декоммунизация может расколоть Украину. Но на самом деле Украину раскалывает только российское влияние".

"Создание собственной национальной церкви – это избавление от одного из каналов российского влияния. Так что я не думаю, что возникнут причины для раскола Украины. Скорее, наоборот", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", российский публицист Александр Невзоров заявил: представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова – "замечательная тетка", но работа, которую она выполняет, "ей совершенно не под силу".