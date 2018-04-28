Вятрович против: во Львове маршем отметили юбилей дивизии "Галичина"

В субботу, 28 апреля, во Львове прошел марш, посвященный 75-летию со дня создания дивизии СС "Галичина".

Шествие началось возле памятника С. Бандере и прошло по центральным улицам города, после чего вернулось к монументу и участники смонтировали сцену, сообщает "ТСН".

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В шествии приняло участие большое количество молодежи, в частности из националистических организаций. Впервые за время проведения такой акции участники марша не использовали партийную символику. Они принесли флаги с символикой "Галичины" и "Украины" и выкрикивали лозунги "Галичина" - дивизия героев", "Украина превыше всего" и т. п. По словам участников марша, они не хотят политизировать акцию.

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По данным полиции, в марше приняли участие до 1 тысячи человек.

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В то же время, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook раскритиковал марш.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В Немецкой и Советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" муштровали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но что-то не из-за любви немцев к украинцам - они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых имели меньше, чем россияне", - написал он.

Как сообщал "Обозреватель", журналист Андрей Цаплиенко подсчитал, что в российских подразделениях СС воевало больше 1 миллиона человек, что в 50 раз больше, чем в дивизии СС "Галичина".