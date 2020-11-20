Вятрович предложил признать Тризуб единственным и уникальным гербом в Украине

Тризуб, который большинство украинцев воспринимают как Герб Украины, не требует никаких изменений и дополнений, поэтому законодатели должны актуализировать изменения в Конституцию, чтобы оставить его единственным и уникальным гербом в стране.

Об этом OBOZREVATEL сказал историк Владимир Вятрович, комментируя дискуссию вокруг конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба, которая развернулась в обществе в последние дни.

"Большой герб так и не будет воспринят большинством населения, так как украинцы воспринимают Тризуб за большой герб, который не требует никаких дополнений. К этому следует прислушаться. А законодателям лучше подумать, каким образом актуализировать изменения в Конституцию так, чтобы оставить единственный, уникальный и чрезвычайно красивый герб, который у нас есть – Тризуб. Он не требует никаких дополнений и изменений", – сказал Вятрович.

По его словам, конкурс на большой герб состоялся в спешке в течение последних 2-3 месяцев и показал, что большой герб так и не будет воспринят большинством населения.

"С исторической точки зрения, большой герб – элемент или монархического государства или по современному, федеративного. Он должен был состоять из гербов отдельных земель. Украина не является федеративным государством и не является монархией, поэтому потребности в большом герба нет", – заверил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба объявили 19 ноября. Его провело Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования.