Вятрович предложил признать Тризуб единственным и уникальным гербом в Украине
В Укарине завершился конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба
Большая часть украинского общества раскритиковала вариант победителя
Историк Владимир Вятрович объяснил критику общества и рассказал о важности Тризуба
Тризуб, который большинство украинцев воспринимают как Герб Украины, не требует никаких изменений и дополнений, поэтому законодатели должны актуализировать изменения в Конституцию, чтобы оставить его единственным и уникальным гербом в стране.
Об этом OBOZREVATEL сказал историк Владимир Вятрович, комментируя дискуссию вокруг конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба, которая развернулась в обществе в последние дни.
"Большой герб так и не будет воспринят большинством населения, так как украинцы воспринимают Тризуб за большой герб, который не требует никаких дополнений. К этому следует прислушаться. А законодателям лучше подумать, каким образом актуализировать изменения в Конституцию так, чтобы оставить единственный, уникальный и чрезвычайно красивый герб, который у нас есть – Тризуб. Он не требует никаких дополнений и изменений", – сказал Вятрович.
По его словам, конкурс на большой герб состоялся в спешке в течение последних 2-3 месяцев и показал, что большой герб так и не будет воспринят большинством населения.
"С исторической точки зрения, большой герб – элемент или монархического государства или по современному, федеративного. Он должен был состоять из гербов отдельных земель. Украина не является федеративным государством и не является монархией, поэтому потребности в большом герба нет", – заверил историк.
Как сообщал OBOZREVATEL, результаты конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба объявили 19 ноября. Его провело Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования.
Победителя среди 112 работ определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведения.
Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.