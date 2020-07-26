Вялые и слабые вареники, – Ивлеева назвала симптомы коронавируса у себя и Элджея

Российская телеведущая Настя Ивлеева рассказала о первых симптомах проявления, а также протекании коронавируса COVID-19 у нее и членов ее семьи.

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Деталями самочувствия она поделилась с подписчиками в Instagram. Первые симптомы у ее мужа певца Элджея (Алексея Узенюка) проявились как обычное простудное недомогание, сообщила телеведущая. При этом у нее самой появился насморк и слабость, часто болела голова.

"Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5", – написала Ивлеева.

По ее словам, родители чувствовали себя хорошо, но после прохождения тестирования на коронавирус оказалось, что у половины семьи он есть, у половины – нет. Изоляция не помогла – через пару дней заболевание появилось у всех.

"В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники. Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7!" – сообщила телеведущая.

Ивлеева рассказала о протекании коронавируса. Instagram Насти Ивлеевой

Ивлеева рассказала о самочувствии при коронавирусе. Instagram Насти Ивлеевой

Ивлеева поделилась симптомами коронавируса. Instagram Насти Ивлеевой

Ивлеева сообщила о самочувствии при коронавирусе. Instagram Насти Ивлеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Настя Ивлеева и ее муж певец Элджей сообщили о том, что заболели коронавирусом. С ними проживала также ее мама – она в группе риска.