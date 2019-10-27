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27 октября • обновлено в 15:01
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"Вяленый Ильич под пиво": в "ДНР" оскандалились странным магазином

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В оккупированном Россией Донецке похвалились открытием нового магазина со странным названием — "Мясной Ильич".

Об этом написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. На своей страничке в Twitter он также поделился соответствующим снимком.

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"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина", — подписал фото Казанский.

Магазин "Мясной Ильич" в Донецке

Магазин "Мясной Ильич" в Донецке

twitter.com/den_kazansky

Пользователи соцсети оценили креативность террористов. В комментариях они начали предполагать, что те откроют в оккупированных городах в следующий раз. А также предлагали новым учреждениям названия, перекручивая при этом имена главарей террористов "Л/ДНР" и бывших советских политиков.

"Фирменное блюдо: маринованный шашлык 95-летней выдержки", "Мясо с плесенью? Липовый мёд тоже продаётся?", "Вяленый Ильич под пиво. И недорого и красиво", "Ну, теперь заживут! Сразу же комендантский час отменят!", "Я бы поспорил, кто из них более молочный. "Мясной Сталин" тоже неплохо звучит. Эпатажненько", "Членам компартии ДНР скидки", "Овощной Андропов и булочная Молотова", "Это ещё не дно... Погружение продолжается с каждым днём", "Кукуруза, попкорн Хрущева", "Говорят, фарш "моторола" завезли", "Такое впечатление, что на этой территории над людьми проводят какие-то исследования, ну все уже перепробовали, ядерную бомбу разве что еще не сбросили", "Решили все-таки Мавзолей утилизировать, а куда мясо девать?", "Суть не в названии, а в том, что магазины открываются, значить, жизнь кипит, республика развивается, то на**й нам зелупенцы грузят, что должны туда бабло переть? Не мешайте жить молодим государствам!" — эмоционально прокомментировали пост подписчики.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети жестко высмеяли плакат с надписью "С возрождения музея к возрождению Донбасс Арены", размещенный на территории оккупированного террористами "ДНР" Донецка. Пользователи указали на сокрушительное влияние "русского мира".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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