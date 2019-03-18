На финальной стадии рассмотрения законопроекта об украинском языке в парламенте, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призывает депутатов отложить принятие законопроекта до завершения президентских выборов в Украине из-за того, что "в контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений".
Конечно, ничего откладывать не нужно, и я искал на официальных информационных носителях Совета Европы и других смежных учреждений любое официальное обращение к Верховной Раде о необходимости приостановления рассмотрения закона о языке, и не нашел.
Я нашел только комментарий пресс-службы Дуни Миятович, и в связи с этим я не считаю, что есть какая-то официальная позиция Совета Европы, о необходимости приостановления Верховной Радой Украины рассмотрения закона о языках.
Учитывая это, и многие другие обстоятельства, убежден, что депутаты продолжат рассмотрение законопроекта, так как в нем учтены практически все предварительные выводы Венецианской комиссии относительно всех законов о языке, которые до сих пор рассматривались в Украине. Эта дискуссия имеет свою историю, и вот большинство спорных норм, по которым неоднократно давала оценку Европейская комиссия за демократию через право, учтены в этом законопроекте. В том числе учтены все пожелания относительно языка образования, как в теле закона, так и в переходных положениях, которые также будут рассматриваться.
Вячеслав Кириленко
А то, что вокруг этого закона всегда есть, были и будут политические споры – это правда, но так или иначе, этот вопрос должен быть унормирован учитывая то, что украинский язык в этом законопроекте рассматривается как весомый и основополагающий фактор национальной идентичности, результат государственного самоопределения украинского народа, а значит и весомый фактор национальной безопасности Украины. То есть это вопрос жизни государства вообще, жизнь страны, а не только словоупотребления, лингвистики или правописания, как пытаются это представить противники закона.
Кроме того, ни одна из норм законопроекта не содержит ни одного притеснения, или дискриминации других языков, о языках национальных меньшинств, или языков коренных народов. Также этот законопроект четко предусматривает, что парламент обязательно рассмотрит закон о языках коренных народов и национальных меньшинств, который дополнительно унормирует те вопросы, которые могут беспокоить национальные меньшинства.
Также, все, что касается таких наиболее чувствительных вопросов, предполагает очень длительный переходный период, прежде чем нормы вступят в силу. И в течение этих длительных переходных периодов конечно будет принят закон и о языках коренных народов и национальных меньшинств, будут отрегулированы все необходимые подзаконные и нормативные акты. И в большинстве изменений украинское общество уже давно готово, как возможные изменения в языке телевидения и радио, потому что уже работают квоты и они дали результат, в языке рекламы, так как она звучала украинским до введения пресловутого законопроекта Колесниченко-Кивалова, который, по-сути, начал процесс выбивания украинского языка с рекламы. Теперь эти нормы возвращены.
То есть, кроме попытки дезинформировать общество, как это пытаются делать противники закона, никаких других существенных осложнений на пути к принятию этого закона не предвидится.
Голосов не может не хватить, потому что и в программе коалиции, и в правительственных документах, и в программе действующего президента зафиксировано значение украинского языка, как государственного, уважение к языку и необходимость принятия соответствующего законодательства. Поэтому несмотря на все политические конфронтации, которые даже сейчас могут быть внутри украинского демократического лагеря, это не повлияет, по моему мнению, на положительное рассмотрение этого законопроекта. И когда законопроект будет поставлен на финальное голосование, все, и даже противоборцы, в связи с выборами, поддержат этот законопроект. Иначе они пойдут вопреки собственной программе, и вопреки собственным избирателям.
Делать прогнозы неблагодарное дело, но по тому темпу, который сейчас есть, то на принятие этого решения на следующей пленарной неделе (19-22 марта, – Ред.) рассчитывать не приходится. Наверное это все же случится несколько позже, если будет тот же темп.
И, в принципе, такой немного замедленный темп сейчас идет только от того, что происходит сознательное затягивание со стороны бывших регионалов, а демократическое большинство парламента не может себе позволить нарушать регламент, как это делали "регионалы" когда проламывали закон Колесниченко-Кивалова в 2012 году, тогда вообще второму чтению не было.
Кроме тех, кто в принципе против украинского языка, я не вижу никаких особенно возражений. То есть, есть какие-то профессиональные сегменты, которые хотели бы для себя больше информации собрать, выяснить более точно, какие будут изменения, и как законопроект будет применяться. И сейчас такая работа происходит, различные профессиональные среды, ассоциации в контакте с законодателями и правительством, с разработчиками и общественностью выясняют суть поправок, которые предложены, переходные периоды и способ применения. Впервые в Украине такой масштабный рассмотрение языкового законопроекта, и такого, который системно подходит к вопросу языка впервые со времен восстановления независимости, как к весомого общественного фактора, который призван обеспечить интеграцию украинского общества и консолидацию украинского народа.
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