ВВС Украины передали модернизированный МиГ-29. Фото истребителя

Военно-воздушные силы Украины получили еще один модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, который является основным боевым самолетом ВВС.

Его накануне Дня защитника Украины передал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщается на сайте Укроборонпрома" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На МиГ установили оборудование и системы украинских производителей вместо советских, что улучшило тактико-технические характеристики.

Директор завода Дмитрий Матрунчик отметил, что предприятие также начало испытательные полеты еще одного модернизированного самолета МиГ-29МУ1.

Кроме того, он напомнил, что в июле одной из авиационных бригад был передан истребитель МиГ-29 с капитально отремонтированным двигателем и новой авионикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине испытали тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые поступили на вооружение ВСУ.