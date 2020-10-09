ВВС Украины передали модернизированный МиГ-29. Фото истребителя

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,5 т.

  • Это уже не первый обновленный МиГ, который получили ВВС

  • Также проводятся испытания еще одного модернизированного самолета

ВВС Украины получили обновленный МиГ-29

Военно-воздушные силы Украины получили еще один модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, который является основным боевым самолетом ВВС.

Его накануне Дня защитника Украины передал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщается на сайте Укроборонпрома" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модернизированный МиГ-29МУ1

На МиГ установили оборудование и системы украинских производителей вместо советских, что улучшило тактико-технические характеристики.

МиГ-29МУ1 передали ВВС Украины

Директор завода Дмитрий Матрунчик отметил, что предприятие также начало испытательные полеты еще одного модернизированного самолета МиГ-29МУ1.

Самолет передал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод

Кроме того, он напомнил, что в июле одной из авиационных бригад был передан истребитель МиГ-29 с капитально отремонтированным двигателем и новой авионикой.

МиГ-29МУ1 изнутри
На МиГ установили оборудование и системы украинских производителей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине испытали тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые поступили на вооружение ВСУ.

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