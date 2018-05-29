Ввели войска: оккупанты приняли новое решение по Крымскому мосту

Российские оккупационные войска усилили охрану Крымского моста и отправили в Керчь три артиллерийский катера.

В частности, Каспийская флотилия перебросила из Астрахани катера проектов 1204 "Шмель" и 1400М "Гриф-М", передает Interfax.ru, ссылаясь на собственные источники.

Катера проекта 1204 в войсках оккупантов предназначены для действий на внутренних акваториях. Они оснащены 76-мм артиллерийским орудием и неуправляемыми ракетами. Проект 1400М предназначен для охраны прибрежных районов, открытых рейдов и внутренних водоемов. Основное вооружение - турельно-башенная пулеметная установка "Утес-М".

Как писал OBOZREVATEL, Объединенные силы на Донбассе окружают с трех сторон ряд важных для террористов "Л/ДНР" населенных пунктов, что вызывает истерику в рядах противника на всех уровнях, поскольку российские наемники не имеют достаточных сил для полноценного ответа.