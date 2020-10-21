Введут ли карантин в Украине после выборов 25 октября: источник рассказал о пяти сценариях

Правительство Украины рассматривает пять сценариев возможного усиления карантина в Украине и ни один из них не связан с местными выборами, которые пройдут 25 октября.

Об этот OBOZREVATEL рассказали сразу три источника во властных учреждениях. По их словам, карантин могут усилить до конца года, однако это решение, скорее всего, будет связано с увеличением количества больных до 10 тысяч в сутки и загруженностью больниц.

"Есть пять сценариев – зеленый, желто-зеленый, желтый и черный. Зеленого точно не будет. Черный – если будет высокая смертность и больше 10 тыс заражений в сутки. Против усиления карантина выступает Шмыгаль (Денис Шмыгать, премьер-министр Украины – Ред.), но решения принимают на Банковой. Там специально так коммуницируют, что якобы это все Кабмин, хотя на самом деле от него не особо что-то зависит", – поделился источник.

По его словам, после выборов еще как минимум с месяц будут формироваться местные советы, будет меняться руководство департаментов, разрабатываться новая политика. Но премьер Шмыгаль выступает за адаптивный карантин, мол, это его ноу-хау и он делает на него ставку.

"Решения о каком-то локдауне даже не обсуждается. МОЗ это коммуницирует в том числе в качестве профилактике – запугать украинцев, чтобы соблюдали нынешних ограничений. Кабмин сейчас лоббирует наказание за неношение защитных масок, ужесточение контроля, проверки. Но закрывать весь бизнес, как это было весной, точно не будут. Во всяком случае, пока это даже не обсуждается", – дополнил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в случае, если ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине достигнет 11-15 тысяч, власть будет вынуждена вернуться к жесткому карантину с максимальными ограничениями.