Введение локдауна может свести заболеваемость COVID-19 к нулю, – Степанов

Жесткий карантин (локдаун) в Украине введут только в случае, когда медицинская система не сможет справляться с количеством больных коронавирусом (COVID-19).

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга в пятницу, 27 ноября. Он отметил, что локдаун может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.

"Основной причиной введения и предложения Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений будет и ситуация, и, прежде всего, нагрузка на нашу медицинскую систему", – пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что локдаун разорвет цепь передачи болезни COVID-19, что сможет свести заболеваемость к нулю.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", – резюмировал министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что такое локдаун и могут ли его ввести в Украине в ближайшее время.