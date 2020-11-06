Введение "черной" зоны в Украине: в Минздраве дали категоричный ответ
В Украине, в частности среди чиновников Офиса президента или Министерства здравоохранения, не было речи о введении на ее территории так называемой черной зоны эпидемической опасности из-за ситуации с COVID-19.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 6 ноября, который транслировался онлайн в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Такое не обсуждалось. Никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", – категорически сказал министр.
Соответствующую информацию он назвал фейком и призвал не распространять подобные глупости.
Взамен попросил больше рассказывать о, например, особенности госпитализации больных коронавирусом. А также напоминать украинцам, что в случае инфицирования COVID-19 нельзя заниматься самолечением.
"Так вы намного больше принесете (пользы. – Ред.) гражданам Украины, сохраните их жизни и здоровье", – подытожил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что в правительственных кругах якобы обсуждают вопрос "черных" зон в Украине из-за критической ситуации с коронавирусом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Источник в Министерстве здравоохранения подчеркнул, что из-за стремительного распространения эпидемии коронавируса в Украине в наиболее проблемных регионах и правда могут ввести "черную" карантинную зону. Хотя в Минздраве объяснили, что это лишь рабочее название "красной" зоны, которая и так действует в Украине еще с лета.
Врач-инфекционист Владимир Курпита отметил, что "черная" зона может означать полное блокирование определенного населенного пункта или района, в котором заболеваемость COVID-19 превысила предельную границу, но эта мера не будет достаточно эффективной.