Введение "черной" зоны в Украине: в Минздраве дали категоричный ответ

В Украине, в частности среди чиновников Офиса президента или Министерства здравоохранения, не было речи о введении на ее территории так называемой черной зоны эпидемической опасности из-за ситуации с COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 6 ноября, который транслировался онлайн в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Такое не обсуждалось. Никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", – категорически сказал министр.

Соответствующую информацию он назвал фейком и призвал не распространять подобные глупости.

Взамен попросил больше рассказывать о, например, особенности госпитализации больных коронавирусом. А также напоминать украинцам, что в случае инфицирования COVID-19 нельзя заниматься самолечением.

"Так вы намного больше принесете (пользы. – Ред.) гражданам Украины, сохраните их жизни и здоровье", – подытожил Степанов.

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