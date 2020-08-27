Списки поступивших на бюджет: где посмотреть и когда подавать оригиналы документов

В четверг, 27 сентября, до 12:00 высшие учебные заведения Украины обнародуют списки абитуриентов, которые поступили на бюджетные места для получения степени бакалавра.

OBOZREVATEL рассказывает, как узнать о зачислении / не зачислении в вуз, а также до какого числа и какие оригиналы документов следует подать.

Где посмотреть списки поступивших на бюджет

на сайтах вузов;

на стендах приемных комиссий вузов;

на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база);

на сайте Вступ.Освiта.ua;

на сайте Абит поиск;

в личных электронных кабинетах: напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, в случае поступления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, кто не поступил, останется отметка "Допущено", – они смогут участвовать в конкурсе на контракт.

Тем, кто поступил на бюджет, до 31 августа необходимо подать оригиналы документов Иллюстрация / Pixabay

Какие документы нужны для зачисления и до какого числа нужно подать

Для зачисления в вуз на бюджетной основе поступающие должны до 18 часов 31 августа представить оригиналы документов. Это:

копия документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3х4;

заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного вуза.

Если все необходимые условия будут выполнены, до 5 сентября в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если же поступающий не принесет документов, статус изменится на "Виключено зі списку рекомендованих". До 30 сентября в высшие учебные заведения зачислят тех, кто поступает на контракт.

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