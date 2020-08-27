Списки поступивших на бюджет: где посмотреть и когда подавать оригиналы документов
В четверг, 27 сентября, до 12:00 высшие учебные заведения Украины обнародуют списки абитуриентов, которые поступили на бюджетные места для получения степени бакалавра.
OBOZREVATEL рассказывает, как узнать о зачислении / не зачислении в вуз, а также до какого числа и какие оригиналы документов следует подать.
Где посмотреть списки поступивших на бюджет
на сайтах вузов;
на стендах приемных комиссий вузов;
на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база);
на сайте Вступ.Освiта.ua;
на сайте Абит поиск;
в личных электронных кабинетах: напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, в случае поступления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, кто не поступил, останется отметка "Допущено", – они смогут участвовать в конкурсе на контракт.
Какие документы нужны для зачисления и до какого числа нужно подать
Для зачисления в вуз на бюджетной основе поступающие должны до 18 часов 31 августа представить оригиналы документов. Это:
копия документа, удостоверяющего личность;
оригинал документа об образовании и приложение к нему;
копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
сертификаты ВНО;
4 цветные фотографии 3х4;
заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет);
другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного вуза.
Если все необходимые условия будут выполнены, до 5 сентября в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если же поступающий не принесет документов, статус изменится на "Виключено зі списку рекомендованих". До 30 сентября в высшие учебные заведения зачислят тех, кто поступает на контракт.
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