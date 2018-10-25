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Вцепился в шею: нардеп устроил жесткую драку в прямом эфире

14.2тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем в прямом эфире.

Инцидент случился во время съемок программы телеканала "Прямий". Драка началась после словесной перепалки мужчин при обсуждении работы Мусия в должности министра.

Шерембей обвинил Мусия в коррупции, после чего нардеп назвал оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ Шерембей выплеснул в лицо мужчины стакан воды, спровоцировав драку.

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Вцепился в шею: нардеп устроил жесткую драку в прямом эфире

Скрин видео

В результате инцидента Мусий расцарапал шею Шерембею. Последний извинился перед зрителями за драку, однако добавил, что не собирается молчать и терпеть оскорбления.

Вцепился в шею: нардеп устроил жесткую драку в прямом эфире

Скрин видео

Вцепился в шею: нардеп устроил жесткую драку в прямом эфире

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке на пропагандиста напали в прямом эфире. Драка попала на видео.

Читайте все новости по теме "Драки нардепов" на OBOZREVATEL.

Тема
Драки нардепов
Персоны
Олег МусийДмитрий Шерембей
Место
Украина
Объект
видео
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Комментарии
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Натанов Иван
Натанов Иван
молодцы быдляки. вы все мрази, и тот прав и тот. вы все воры и убийцы.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бабок на всех не хватало Напряжение росло. Разобью ему Ип@ло Раз закончилось бабло.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
СДД
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