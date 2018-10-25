Вцепился в шею: нардеп устроил жесткую драку в прямом эфире

Внефракционный народный депутат, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем в прямом эфире.

Инцидент случился во время съемок программы телеканала "Прямий". Драка началась после словесной перепалки мужчин при обсуждении работы Мусия в должности министра.

Шерембей обвинил Мусия в коррупции, после чего нардеп назвал оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ Шерембей выплеснул в лицо мужчины стакан воды, спровоцировав драку.

Скрин видео

В результате инцидента Мусий расцарапал шею Шерембею. Последний извинился перед зрителями за драку, однако добавил, что не собирается молчать и терпеть оскорбления.

Скрин видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке на пропагандиста напали в прямом эфире. Драка попала на видео.