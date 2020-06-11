Вторую волну коронавируса могут остановить маски: ученые доказали эффективность защиты

Использование маски для лица в масштабах всего населения может привести к снижению передачи COVID-19 до контролируемых уровней в рамках каждой страны.

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А также может предотвратить дальнейшие волны пандемической болезни в сочетании с локализациями вспышек. К такому выводу пришли ученые из британских университетов Кембриджа и Гринвича, пишет Al Arabiya.

По словам исследователей, однократные "блокировки" и запреты не остановят возможность возрождение новой волны коронавируса. Но при этом даже самодельные маски могут значительно снизить скорость его передачи, если достаточное количество людей будет носить их в общественных местах.

"Наш анализ поддерживает немедленное и всеобщее принятие масок в обществе", – сказал один из руководителей исследования Ричард Штутт.

Ученые вывели показатель "R", измеряющий среднее количество людей, которым один зараженный COVID-19 может передать вирус. Исследование же показало, что, если люди носят маску каждый раз, когда они находятся на публике, это вдвое снижает эффективность R, чем если бы маски носили только после появления симптомов.

"Мы мало что можем потерять от повсеместного применения масок для лица, но выгоды могут быть значительными", – отметила исследователь Рената Реткуте.

В результате британские ученые сделали вывод: если бы широкое использование маски сочеталось из соблюдением социального дистанцирования и некоторыми мерами по локализации, это могло бы стать "приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности" в странах мира. Причем задолго до разработки и доступности для общественности эффективной вакцины против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как правильно носить защитную маску и пользоваться антисептиком. Он призвал украинцев более ответственно относиться к мерам по сдерживанию распространения коронавирусной болезни.

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