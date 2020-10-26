Второй тур местных выборов в Украине: когда и при каком условии пройдет

Приблизительная дата проведения II тура выборов мэров в городах Украины – 15 ноября.

Он пройдет в городах с более чем 75 тысяч избирателей, если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В таком случае во II туре будут соревноваться два лидера.

Согласно результатам экзитполов, во многих городах действующие мэры показали весьма убедительный результат, но из "миллионников" лишь главе Харькова Геннадию Кернеса удалось победить в первом туре. Это значит, что, по предварительным данным, только в Харькове не будет второго тура.

Отметим, что результаты голосования должны объявить не позднее 6 ноября – через 12 дней после первого тура. В ЦИК спрогнозировали, что подсчет голосов будет длительным и станет испытанием для территориальных комиссий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: