Второй пик в десятки раз смертоноснее: историк забил тревогу из-за непредсказуемости коронавируса

Распространение коронавируса COVID-19 происходит непредсказуемо, вторая его волна может быть в разы смертоноснее.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк Андрей Зубов. Он привел в пример ситуацию с пандемией испанского гриппа в 1918-1919 годах.

"Сто лет назад была испанка, страшная эпидемия, от которой погибло 50-100 млн человек. Первый пик был поздней весной 1918 года, а второй пик – в августе-сентября 1918 года. Он был в десять раз смертоноснее первого", – отметил Зубов.

Историк предположил, что мир может столкнутся с очень серьезными испытаниями в связи с коронавирусом.

"Что нас ждет – мы еще не знаем. Возможно, испытания будут очень тяжелыми, особенно в сфере психики. Выдержит ли человечество, всю эту психическую нагрузку? Это большая проблема", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые приблизились к разгадке того, как коронавирус распространился по миру. COVID-19 понемногу мутирует, но эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают вирус более или менее опасным.

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