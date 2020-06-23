Вирусологи спрогнозировали дату начала второй волны COVID-19: причина – в ослаблении карантина

Вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября текущего года.

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Такой прогноз озвучил специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Майк Тилдесли из Уорикского университета (Великобритания), передает "ВВС Украина".

При этом, по мнению эпидемиолога Адама Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, локальные вспышки новой инфекции могут появиться уже в ближайшие недели или месяцы после ослабления карантинных мероприятий. Но это не гарантирует второй волны.

Ученые также указали на то, что коронавирусы быстрее распространяются в холодное время года. Из-за этого даже небольшие вспышки зимой могут привести к новой волне.

"Весна нам, несомненно, помогла. Но вторая волна практически неизбежна, особенно учитывая то, что впереди холодные месяцы", – отметил профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

"Для власти главная задача – добиться того, чтобы пик не перегрузил систему здравоохранения", – добавил ученый.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, британские вирусологи также заявили, что главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса может стать ослабление карантина.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что вторая волна пандемии COVID-19 в нашей стране произойдет с вероятностью в 70%.