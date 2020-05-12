Когда Украина вернется к нормальной жизни и кто реально является генератором COVID-19? Интервью с санврачом Сергеем Бережновым

С 11 мая в Украине ослабляется карантин, введенный из-за пандемии коронавируса Covid -19 . Но уже на осень прогнозируют новую волну.

Почему вирус замирает и снова активизируется? Почему поголовное тестирование не имеет смысла? Когда вакцину от коронавируса можно будет купить в любой аптеке и спуститься в метро без маски, не боясь заразиться?

На эти вопросы во второй части блиц-интервью OBOZREVATEL ответил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Первую часть читайте здесь. Ниже приводим прямую речь медика.

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Поголовное тестирование на Covid -19 не имеет смысла

Для каких целей проводить поголовное тестирование? Для оценки того, что было, что будет – да, но для выявления новых случаев заражения – нет.

Есть смысл делать тест на коронавирус, если речь идет о человеке с характерными симптомами. В таком случае мы его выявили, изолировали, пролечили и выпустили. Нашли контактных лиц, их тоже изолировали, пролечили и выпустили.

Но если речь идет о безсимптомном носителе, который себя нормально чувствует, то это не имеет смысла. Вот, мы выявили у него коронавирус и порекомендовали самоизолироваться. А дальше уж он сам решает, следовать этим рекомендациям или нет.

Что лучше - тесты ПЦР или ИФА? Не идеальны оба

Что лучше – тесты ПЦР или ИФА? Не идеальны оба

Какие тесты предпочтительнее – ПЦР или ИФА? Все зависит от того, чего мы хотим. Золотое правило инфекционных заболеваний говорит о том, что для того чтобы поставить диагноз, надо выявить возбудителя болезни у больного.

ПЦР выявляет фрагменты возбудителя, кусочки РНК. Живой он или не живой – этого тест не показывает. Но по симптомам, по состоянию больного, по анамнезу можно сказать: да, с вероятностью 99% у него есть это заболевание.

Но если у человека болезнь протекает безсимптомно, тест ПЦР не ответит на вопрос, есть у него живой вирус или нет. Возможно, эти фрагменты возбудителя через него транзитом прошли. Хотя, если тест ПЦР положителен, вероятность заражения достаточно высокая, и на этом основании уже можно проводить определенные медицинские мероприятия.

Тест ИФА отвечает на вопрос, есть ли у человека антитела к этому возбудителю. Но он не говорит о том, есть в организме возбудитель в данный момент времени или нет.

Поэтому тесты – это второстепенная вещь. Главное – при появлении характерных симптомов своевременно обращаться к врачу.

Аппарат ИВЛ опасен, но есть альтернатива

Если человек попадает на искусственную вентиляцию легких, то прогноз уже очень неблагоприятный. Нужно делать все, чтобы не попасть на этот аппарат. ИВЛ надо максимально избегать.

Необходимо как можно раньше обращаться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем прогноз более благоприятный. Чем позже начнется лечение и чем больше лет человеку, который обратился за помощью, тем более неблагоприятный прогноз.

И кислород, кислород, кислород. Самое лучшее при коронавирусе – это дышать кислородом.

В 2009 году была подобная ситуация со свиным гриппом. Тогда люди попадали под ИВЛ, им проводили интубацию. К сожалению, многие погибали. Позже от этого отказались и начали практиковать дыхание кислородом. Этот метод оказался намного лучше.

Чем раньше начнется лечение, тем прогноз более благоприятный

Вакцина и лекарства от Covid -19: не все так просто

Человечество уже научилось достаточно быстро делать вакцины. Но после получения вакцина должна пройти целый ряд этапов контроля и испытаний, а это очень длительный процесс. Сделать ее за 2 дня нереально.

Вакцина от коронавируса может появиться в продаже через полтора-два года. Возможно, если на это бросят все усилия – через год.

Единственная вакцина, которая достаточно быстро появляется – для профилактики гриппа. Но это потому, что там уже все налажено, нужен только актуальный штамм, и она сразу же запускается в производство.

Что касается лекарства от коронавируса, то его нет. Косвенно его можно лечить другими препаратами, но все эти препараты не совсем простые и не совсем безопасные. Лечим одно – гробим другое. Их нужно принимать под контролем врача, отслеживать клинику.

Вероятность того, что ребенок может занести вирус в дом, достаточно высокая

Генераторы коронавируса – дети

Побудителями инфекции, генераторами, разносчиками вируса являются дети. Пример – сезонная эпидемия гриппа. Осенью дети часами сидят в закрытых классах, которые не проветриваются, и заболевание очень быстро распространяется. Как только принимается решение о карантине – прекращаются контакты и тут же эпидемия идет на спад.

Кроме того, детей не так просто заставить четко соблюдать правила личной гигиены, ребенок всё трогает руками, берет в рот, он очень активен. При этом дети часто переносят болезнь легко, бессимптомно, в том числе коронавирус. Поэтому вероятность того, что ребенок может занести вирус в дом, достаточно высокая.

Почему вторую волну коронавируса прогнозируют на осень

Обычно такие инфекции летом угасают, хотя острые респираторные инфекции циркулируют круглый год. Причина проста – люди, в том числе дети, меньше контактируют друг с другом, все открывают окна, есть проветривание и много солнца – ультрафиолет все это вычищает. Прямые лучи солнца достаточно эффективно убивают вирусы.

В холодное время года, когда мы снова собираемся вместе, школьники, студенты и офисные работники целыми днями сидят вместе в закрытых непроветриваемых помещениях, мы закрываем окна и солнечных дней становится меньше, инфекции снова активизируются.

Кондиционер работает, но это же видимость проветривания – он гоняет внутренний воздух, он не берет наружный.

Два главных условия прекращения распространения инфекции – проветривание и разобщение. Как только начинается столпотворение, сразу начинается передача инфекции.

Но любой вирус, в том числе коронавирус, никуда не исчезает. На земном шаре полностью уничтожили только один вирус – вирус натуральной оспы. Все остальные продолжают циркулировать, они есть в большей или меньшей степени.

На сегодня лучший способ избежать заражения – оставаться дома

Когда вернется нормальная жизнь?

Когда мы сможем свободно ходить в магазины, ездить в метро в час-пик, не опасаясь заразиться? Я не могу сказать, потому что никто толком этого не знает. Наверное, через год.

На сегодня лучший способ избежать заражения – оставаться дома. Украина поступила очень правильно, когда ввела карантин. Мы видим по количеству зараженных, что никаких взрывов у нас нет. Мы вышли на плато, и у нас ежедневно 350-500 новых случаев заражения. Здравоохранение более или менее справляется с такой нагрузкой.

Соблюдая элементарные меры, мы значительно уменьшим количество заболеваний и будем сглаживать пики, растягивать их во времени. Трудно давать прогнозы, потому что неизвестно, как вирус себя поведет. Но принцип – такой же, как и для любой респираторной инфекции. Да, это тяжелая и достаточно опасная инфекция, поэтому нужны более жесткие меры предосторожности.

Думаю, у нас изменится мнение о средствах защиты. Раньше мы скептически смотрели на Японию, Китай, где во время эпидемий сразу же надевают маски. Но теперь мы привыкнем к тому, что в такие периоды необходимо ходить в маске.

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