Вторая волна COVID-19 обойдет крупные города, – вирусолог

Второй волны коронавируса не будет в крупных городах, где уже выработался коллективный иммунитет.

Подъём заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет неизбежен, пишут "Известия". Но пока невозможно сказать, какой влад туда внесёт COVID-19, считает вирусолог Михаил Щелканов.

"В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету", – сказал специалист.

Он напомнил о явлении, которое называется интерференцией вирусов – подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

"Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента", – отметил вирусолог.

По его словам, мы увидим, как этот компонент проявит себя среди других только в процессе прямого эксперимента, то есть во время анализа эпидемической ситуации осенью.

Как писал OBOZREVATEL ранее, сыпь в ротовой полости (энантема) может быть самым первым симптомом коронавируса нового типа.