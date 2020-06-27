Украина готовится ко второй волне COVID-19: Ляшко ответил, ждать ли вспышки летом

Украина активно готовится ко второй волне коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Видео было опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Ляшко подчеркнул, что "ни дня не проходит без подготовки". "Если мы посмотрим сейчас, глобально: у нас готово 25 тысяч коек для приема больных с коронавирусной болезнью, занято 4,5 тысячи. Казалось бы, есть процент, мы заполнили 15-17% коек, которые готовы принимать больных... казалось бы, у нас есть запас и мы можем покойно себе ждать. Мы этого не делаем, мы смотрим по конкретному региону", – сказал он.

Ляшко указал на то, что в некоторых областях Украины ситуация более сложная. К примеру, на Закарпатье из около 400 мест первой волны для инфицированных занята половина, при чем места для взрослых больных заполнены на 80-90%.

"Ждем ли мы летом второй вспышки? Если мы будем придерживаться противоэпидемиологических норм, не ждем. Рост должен выйти на пик и должно быть снижение [статистики]", – отметил заместитель министра.

Он добавил, что прогнозировать дату пика очень сложно, ведь все математические модели в этом вопросе ошибались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко также заявил, что Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна и ее "отпустили".

В интервью Алесе Бацман главный санитарный врач страны не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты Украины.