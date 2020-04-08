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8 апреля • обновлено в 20:47
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Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Львовщине

2.1т
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Во Львовской области от коронавируса COVID-19 скончались уже два человека.

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Второй летальный случай зафиксирован 8 апреля, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Львовщине: мужчину доставили с кровотечением

По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько, речь идет о 50-летнем мужчине.

Диагноз ему лабораторно подтвердили 7 апреля. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава на утро 8 апреля в Украине зафиксировано 52 летальных случая из-за коронавируса. Всего в стране заболели 1668 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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