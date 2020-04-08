Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Львовщине: мужчину доставили с кровотечением

Во Львовской области от коронавируса COVID-19 скончались уже два человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Второй летальный случай зафиксирован 8 апреля, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько, речь идет о 50-летнем мужчине.

Диагноз ему лабораторно подтвердили 7 апреля. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава на утро 8 апреля в Украине зафиксировано 52 летальных случая из-за коронавируса. Всего в стране заболели 1668 человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал