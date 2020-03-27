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27 марта • обновлено в 19:59
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Коронавирус в Крыму набрал обороты: полуостров рискует превратиться во вторую Италию

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В аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти в пятницу, 27 марта, диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тыс. крымчан под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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Чем обернется замалчивание пандемии коронавируса читайте в материале OBOZREVATEL.

Заехали в Крым по мосту

Оккупационные власти Крыма ищут пассажиров автобуса, который 16 марта приехал из российского Краснодара в Симферополь (по Керченскому мосту). У 14 туристов, которые ехали в тот день, уже подтвержден коронавирус. Все эти люди вернулись из поездки в Объединенные Арабские Эмираты — катались на круизном лайнере.

Известно, что среди заболевших – 4 жителей поселка Форос (Большая Ялта). "Они ещё в больницу за справкой сходили для садика. В итоге больницу закрыли на карантин, и женщина из регистратуры с подозрением на короновирус. Как бы ещё своё чадо в сад не отвели", – делятся подробностями местные жители.

Также известно о заболевших жителях Симферополя, Сак, Евпатории, Керчи и Севастополя. "В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии", – говорится в сообщении оккупационных властей города.

Ищут пассажиров автобуса Краснодар-Симферополь

Ищут пассажиров автобуса Краснодар-Симферополь

transdir.ru

Там уже закрыли на карантин отель "Аквамарин", а всех постояльцев обязали самоизолироваться на 14 дней. Выяснилось, что в этой гостинице поселилась девушка, которая была на учебе в Великобритании. У нее также подтвердили коронавирус.

Еще одна заболевшая вернулась из Риги – прилетела в Крым с пересадкой через московский аэропорт Шереметьево.

Призвал расстрелять семью

В инфекционную больницу Феодосии уже привезли семью из Алушты — это двое родителей и дети (8 и 2 года). При этом инфекционные отделения есть в больницах Алушты или Ялты. Но самопровозглашенные власти объяснили, что только в Феодосии есть специальные изолированные боксы.

А вот травлю семье устроил директор крымского бюро телеканала НТВ Олег Крючков. Он обвинил алуштинцев, в том, что вирус они привезли из Европы, куда катались по украинской биометрии. И пообещал опубликовать фамилии и адреса этих людей.

"Вчера в Алуште две бригады медиков два часа пытались уговорить приехавших из Европы по украинской биометрии сдать анализы и соблюдать карантин. Эти люди отказались от общения с медиками, уголовной ответственности нет. Наказать нельзя. Как вы считаете... может если я найду в своем почтовом ящике фамилии и адреса этих людей... Опубликовать их или нет?" – написал пропагандист в Facebook.

Журналист устроил травлю

Журналист устроил травлю

Скриншот

На его призыв сразу откликнулись "неравнодушные", которые стали предлагать "заварить двери" или "расстрелять семью". А журналисты атаковали дом заболевших. Хотя они уверяли, что в Европе не были, а ездили по российским паспортам и не через Украину.

"Они прилетели в Краснодар одновременно с вице-премьером Кивико (вице-премьер самопровозглашенного правительства Крыма Ирина Кивико — Ред.), только сейчас они — в изоляции принудительной в Феодосии, а Кивико — на совещаниях сидит", – пишет местный блогер, который пообщался с больными.

Так называемый "премьер" Крыма тоже посещала ОАЭ

Так называемый "премьер" Крыма тоже посещала ОАЭ

Facebook / Ирина Кивико

Нет масок и врачей

Несмотря на заявления оккупационных властей о том, что коронавирус пришел к ним только сейчас, жители полуострова давно заподозрили неладное. Маски из аптек исчезли еще месяц назад, а из магазинов пропали крупы, гречка и туалетная бумага.

"В Ялте нет врачей, нет аппаратов искусственной вентиляции легких, даже медицинских масок нет", – возмущаются местные жители.

Маски стали дефицитом

Маски стали дефицитом

an-crimea.ru

После того, как Россия оккупировала Крым, медицина исчезла практически на всем полуострове — врачей нет нигде. Не помогли решить проблему и медики, которые приезжали работать из России, они увольнялись и возвращались домой. "Я получал зарплату 38 тыс. рублей, а за аренду жилья нужно было отдавать 30 тысяч", – жаловались российским журналистам медики.

"Хотят вторую Италию"

Сегодня в больницах аннексированного полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти две с половиной тысячи человек, из них более двух тысяч – с пневмонией.

Там уже решили закрыть все пансионаты и гостиницы, а до 1 июня приостановить бронирование. При этом в Крыму объявили неделю выходного, о карантине — ни слова.

Но жители Ялты говорят, что все выходят на работу. "Все, кого я знаю, будут работать. Это магазин элитной одежды, книжный магазин", – уточняет Владислав Колесник.

Вместо карантина объявили неделю отпуска, но все пойдут на работу

Вместо карантина объявили неделю отпуска, но все пойдут на работу

Скриншот

Многие удивлены, почему Крым до сих пор не закрыли, как это сделала Украина — пункты пропуска на Чонгаре и Каланчаке перестали пропускать людей еще 17 марта.

"Почему временно вообще не закрыть полуостров для въезда? Ведь следуя в вагоне поезда из Москвы в Симферополь, один человек заражает практически весь вагон", – пишет Олег Белый.

Некоторые уточняют, что запрет на работу гостиниц и пансионатов не коснулся частников. А закрытые границы Европы могут обернуться тем, что к ним рванут со всей России.

"На следующей неделе наверное вся Россия едет к нам. Я сдаю жильё, как и многие на ЮБК, так вот, телефон просто обрывается", – пишет один из крымчан.

Жители ЮБК пишут, что россияне "натащат им своего добра"

Жители ЮБК пишут, что россияне "натащат им своего добра"

Другие переживают, что из-за этого полуостров может превратиться во вторую Италию. "Они нам сейчас натащат своего "добра". Интересно, будут ли крымские власти что-то с этим делать или они хотят вторую Италию? Вот теперь, видимо, нужно готовиться к самому худшему", – пишут они в местных пабликах.

А жители России уже выкладывают в Youtube ролики, как они едут в Крым. Пишут, что из-за отпуска решили здесь побывать.

"Все закрыли границы, Аэрофлот закрыл границы, а отпуск есть. И несмотря на общую серость, мы решили доехать до моря и провести пару дней в нашем любимом Крыму. Переезжаем мост и едем в Ялту", – опубликовал свой ролик 25 марта Алекс из Ростова-на-Дону.

Россияне поехали в Крым

Россияне поехали в Крым

Скриншот

Масштабы эпидемии скрывают

Экс-вице-премьер АР Крыма Андрей Сенченко сомневается, что в аннексированный Крым даже в период коронавируса поедут жители России.

"То, что там в последние годы называлось туризмом, было скорее имитацией. А российской знати, которая имеет лакомые объекты в Крыму, не так много. А вот что касается медицины, то с приходом российской оккупации, она исчезла как таковая вообще. И крымчане пишут об этом постоянно — и все эти легенды о врачах из РФ просто рассыпались", – говорит OBOZREVATEL Сенченко.

Например, люди жалуются, что талончик на кардиограмму им приходится ждать 45 суток. За это время можно умереть.

В Крыму до сих пор никто не ходит в масках

В Крыму до сих пор никто не ходит в масках

Дальше, прогнозирует Сенченко, ситуация на оккупированном полуострове будет развиваться примерно, как во всей России — там будут до последнего скрывать реальные масштабы эпидемии.

"И при всей пандемии Россия выглядит значительно хуже Украины, и значительно хуже всех. И связано это с тем, что около миллиона китайцев работали за Уралом, и ездили на свой новый год домой, потом вернулись. Но при этом никакие своевременные карантинные меры не были предприняты. Не стоит забывать, что вся Москва перенасыщена тусовщиками, которые в Куршевелях и других местах общались между собой и получали этот вирус. Их ждет очень сложный период, и полагаю, что их ждут очень серьезные антипутинские протесты в силу того, что власть ничего не делает для локализации этой проблемы", – уточнил Сенченко.

Он добавил, что в Крыму и сейчас душная атмосфера оккупированной территории, поэтому люди боятся протестовать, в отличии от Москвы и других крупных городов.

"Заповедник пенсионеров"

Оккупационные власти Крыма и сейчас пытаются замолчать эпидемию коронавируса на полуострове, говорит один из инициаторов проекта Free Crimea и политтехнолог Тарас Березовец.

"Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, что местные блогеры, которые говорят об эпидемии, работают на украинские спецслужбы. Оккупационные власти максимально долго скрывали информацию от населения. И даже, когда случаи коронавируса были, заявляли, что его там нет", – говорит Березовец.

Первых пятерых больных, у которых диагноз подтвердился, обвинили в том, что они были в Европе, а приехали в Крым транзитом через Украину. А тем, кто пытается донести реальную информацию, угрожают уголовными преследованиями.

"При этом аппаратов вентиляции легких, которые критически важны в ситуации с коронавирусом, очень мало. Например в Керчи их пять, причем, еще с 80-ых годов. В Симферополе, насколько мне известно, их 12. А по Севастополю статистики нет", – говорит Березовец.

В Крыму очень много пенсионеров

В Крыму очень много пенсионеров

an-crimea.ru

Усложняется все еще и тем, что людям, у которых появились симптомы, внушают, что эпидемии там нет. Мол, это просто бронхит. Поэтому за помощью они не обращаются. Также на полуострове живет очень много пожилых людей — именно они подвержены наибольшему риску умереть от коронавируса.

"Это будет иметь очень печальные последствия, ведь Крым даже при Украине был заповедником пенсионеров — туда массово вывозили военных пенсионеров. И там количество людей пенсионного возраста намного выше, чем в других регионах Украины. А после 2014 года туда массово стали заезжать российские пенсионеры — на курсовой разнице им стало выгодно покупать недвижимость. И они, когда выходили на пенсию, покупали там квартиры и дачи", – добавляет эксперт.

К тому же оккупационные власти совершенно не запаслись масками и антисептиками. "Там уже начались перебои с продуктами. Люди потихоньку скупали крупу, консервы. И никаких противоэпидемических мероприятий там нет. Как рассказывают мои друзья, люди в масках там вообще не ходят. И на фоне того, что там уже есть зараженные, будет огромный всплеск коронавируса", – уточнил Березовец.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Коронавирус
Персоны
Андрей Сенченко Тарас Березовец
Место
Украина Ялта
Теги
карантин Новости Крыма
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Петров Игорь
Петров Игорь
С приходом российских дикарей уходит цивилизация
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Mega Death
Mega Death
Россия скрывает, но Женька Иванова всё раскопали!)) Завтра про горы трупов в Черном море напишет))
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