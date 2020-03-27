Коронавирус в Крыму набрал обороты: полуостров рискует превратиться во вторую Италию

В аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти – в пятницу, 27 марта, диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тыс. крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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Чем обернется замалчивание пандемии коронавируса – читайте в материале OBOZREVATEL.

Заехали в Крым по мосту

Оккупационные власти Крыма ищут пассажиров автобуса, который 16 марта приехал из российского Краснодара в Симферополь (по Керченскому мосту). У 14 туристов, которые ехали в тот день, уже подтвержден коронавирус. Все эти люди вернулись из поездки в Объединенные Арабские Эмираты — катались на круизном лайнере.

Известно, что среди заболевших – 4 жителей поселка Форос (Большая Ялта). "Они ещё в больницу за справкой сходили для садика. В итоге больницу закрыли на карантин, и женщина из регистратуры с подозрением на короновирус. Как бы ещё своё чадо в сад не отвели", – делятся подробностями местные жители.

Также известно о заболевших жителях Симферополя, Сак, Евпатории, Керчи и Севастополя. "В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии", – говорится в сообщении оккупационных властей города.

Ищут пассажиров автобуса Краснодар-Симферополь transdir.ru

Там уже закрыли на карантин отель "Аквамарин", а всех постояльцев обязали самоизолироваться на 14 дней. Выяснилось, что в этой гостинице поселилась девушка, которая была на учебе в Великобритании. У нее также подтвердили коронавирус.

Еще одна заболевшая вернулась из Риги – прилетела в Крым с пересадкой через московский аэропорт Шереметьево.

Призвал расстрелять семью

В инфекционную больницу Феодосии уже привезли семью из Алушты — это двое родителей и дети (8 и 2 года). При этом инфекционные отделения есть в больницах Алушты или Ялты. Но самопровозглашенные власти объяснили, что только в Феодосии есть специальные изолированные боксы.

А вот травлю семье устроил директор крымского бюро телеканала НТВ Олег Крючков. Он обвинил алуштинцев, в том, что вирус они привезли из Европы, куда катались по украинской биометрии. И пообещал опубликовать фамилии и адреса этих людей.

"Вчера в Алуште две бригады медиков два часа пытались уговорить приехавших из Европы по украинской биометрии сдать анализы и соблюдать карантин. Эти люди отказались от общения с медиками, уголовной ответственности нет. Наказать нельзя. Как вы считаете... может если я найду в своем почтовом ящике фамилии и адреса этих людей... Опубликовать их или нет?" – написал пропагандист в Facebook.

Журналист устроил травлю Скриншот

На его призыв сразу откликнулись "неравнодушные", которые стали предлагать "заварить двери" или "расстрелять семью". А журналисты атаковали дом заболевших. Хотя они уверяли, что в Европе не были, а ездили по российским паспортам и не через Украину.

"Они прилетели в Краснодар одновременно с вице-премьером Кивико (вице-премьер самопровозглашенного правительства Крыма Ирина Кивико — Ред.), только сейчас они — в изоляции принудительной в Феодосии, а Кивико — на совещаниях сидит", – пишет местный блогер, который пообщался с больными.

Так называемый "премьер" Крыма тоже посещала ОАЭ Facebook / Ирина Кивико

Нет масок и врачей

Несмотря на заявления оккупационных властей о том, что коронавирус пришел к ним только сейчас, жители полуострова давно заподозрили неладное. Маски из аптек исчезли еще месяц назад, а из магазинов пропали крупы, гречка и туалетная бумага.

"В Ялте нет врачей, нет аппаратов искусственной вентиляции легких, даже медицинских масок нет", – возмущаются местные жители.

Маски стали дефицитом an-crimea.ru

После того, как Россия оккупировала Крым, медицина исчезла практически на всем полуострове — врачей нет нигде. Не помогли решить проблему и медики, которые приезжали работать из России, они увольнялись и возвращались домой. "Я получал зарплату 38 тыс. рублей, а за аренду жилья нужно было отдавать 30 тысяч", – жаловались российским журналистам медики.

"Хотят вторую Италию"

Сегодня в больницах аннексированного полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти две с половиной тысячи человек, из них более двух тысяч – с пневмонией.

Там уже решили закрыть все пансионаты и гостиницы, а до 1 июня приостановить бронирование. При этом в Крыму объявили неделю выходного, о карантине — ни слова.

Но жители Ялты говорят, что все выходят на работу. "Все, кого я знаю, будут работать. Это магазин элитной одежды, книжный магазин", – уточняет Владислав Колесник.

Вместо карантина объявили неделю отпуска, но все пойдут на работу Скриншот

Многие удивлены, почему Крым до сих пор не закрыли, как это сделала Украина — пункты пропуска на Чонгаре и Каланчаке перестали пропускать людей еще 17 марта.

"Почему временно вообще не закрыть полуостров для въезда? Ведь следуя в вагоне поезда из Москвы в Симферополь, один человек заражает практически весь вагон", – пишет Олег Белый.

Некоторые уточняют, что запрет на работу гостиниц и пансионатов не коснулся частников. А закрытые границы Европы могут обернуться тем, что к ним рванут со всей России.

"На следующей неделе наверное вся Россия едет к нам. Я сдаю жильё, как и многие на ЮБК, так вот, телефон просто обрывается", – пишет один из крымчан.

Жители ЮБК пишут, что россияне "натащат им своего добра"

Другие переживают, что из-за этого полуостров может превратиться во вторую Италию. "Они нам сейчас натащат своего "добра". Интересно, будут ли крымские власти что-то с этим делать или они хотят вторую Италию? Вот теперь, видимо, нужно готовиться к самому худшему", – пишут они в местных пабликах.

А жители России уже выкладывают в Youtube ролики, как они едут в Крым. Пишут, что из-за отпуска решили здесь побывать.

"Все закрыли границы, Аэрофлот закрыл границы, а отпуск есть. И несмотря на общую серость, мы решили доехать до моря и провести пару дней в нашем любимом Крыму. Переезжаем мост и едем в Ялту", – опубликовал свой ролик 25 марта Алекс из Ростова-на-Дону.

Россияне поехали в Крым Скриншот

Масштабы эпидемии скрывают

Экс-вице-премьер АР Крыма Андрей Сенченко сомневается, что в аннексированный Крым даже в период коронавируса поедут жители России.

"То, что там в последние годы называлось туризмом, было скорее имитацией. А российской знати, которая имеет лакомые объекты в Крыму, не так много. А вот что касается медицины, то с приходом российской оккупации, она исчезла как таковая вообще. И крымчане пишут об этом постоянно — и все эти легенды о врачах из РФ просто рассыпались", – говорит OBOZREVATEL Сенченко.

Например, люди жалуются, что талончик на кардиограмму им приходится ждать 45 суток. За это время можно умереть.

В Крыму до сих пор никто не ходит в масках

Дальше, прогнозирует Сенченко, ситуация на оккупированном полуострове будет развиваться примерно, как во всей России — там будут до последнего скрывать реальные масштабы эпидемии.

"И при всей пандемии Россия выглядит значительно хуже Украины, и значительно хуже всех. И связано это с тем, что около миллиона китайцев работали за Уралом, и ездили на свой новый год домой, потом вернулись. Но при этом никакие своевременные карантинные меры не были предприняты. Не стоит забывать, что вся Москва перенасыщена тусовщиками, которые в Куршевелях и других местах общались между собой и получали этот вирус. Их ждет очень сложный период, и полагаю, что их ждут очень серьезные антипутинские протесты в силу того, что власть ничего не делает для локализации этой проблемы", – уточнил Сенченко.

Он добавил, что в Крыму и сейчас душная атмосфера оккупированной территории, поэтому люди боятся протестовать, в отличии от Москвы и других крупных городов.

"Заповедник пенсионеров"

Оккупационные власти Крыма и сейчас пытаются замолчать эпидемию коронавируса на полуострове, говорит один из инициаторов проекта Free Crimea и политтехнолог Тарас Березовец.

"Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, что местные блогеры, которые говорят об эпидемии, работают на украинские спецслужбы. Оккупационные власти максимально долго скрывали информацию от населения. И даже, когда случаи коронавируса были, заявляли, что его там нет", – говорит Березовец.

Первых пятерых больных, у которых диагноз подтвердился, обвинили в том, что они были в Европе, а приехали в Крым транзитом через Украину. А тем, кто пытается донести реальную информацию, угрожают уголовными преследованиями.

"При этом аппаратов вентиляции легких, которые критически важны в ситуации с коронавирусом, очень мало. Например в Керчи их пять, причем, еще с 80-ых годов. В Симферополе, насколько мне известно, их 12. А по Севастополю статистики нет", – говорит Березовец.

В Крыму очень много пенсионеров an-crimea.ru

Усложняется все еще и тем, что людям, у которых появились симптомы, внушают, что эпидемии там нет. Мол, это просто бронхит. Поэтому за помощью они не обращаются. Также на полуострове живет очень много пожилых людей — именно они подвержены наибольшему риску умереть от коронавируса.

"Это будет иметь очень печальные последствия, ведь Крым даже при Украине был заповедником пенсионеров — туда массово вывозили военных пенсионеров. И там количество людей пенсионного возраста намного выше, чем в других регионах Украины. А после 2014 года туда массово стали заезжать российские пенсионеры — на курсовой разнице им стало выгодно покупать недвижимость. И они, когда выходили на пенсию, покупали там квартиры и дачи", – добавляет эксперт.

К тому же оккупационные власти совершенно не запаслись масками и антисептиками. "Там уже начались перебои с продуктами. Люди потихоньку скупали крупу, консервы. И никаких противоэпидемических мероприятий там нет. Как рассказывают мои друзья, люди в масках там вообще не ходят. И на фоне того, что там уже есть зараженные, будет огромный всплеск коронавируса", – уточнил Березовец.

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