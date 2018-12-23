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''В*та не довольна!'' Переехавшие в Крым россияне взвыли из-за жизни под оккупантами

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Россияне, которые после аннексии Крыма переехали туда, стали массово жаловаться на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

Так, они возмущены тем, что деньги из бюджета тратятся не инфраструктурные проекты в российских регионах и не на больных детей, а на оккупированную часть Украины. Подтверждение этому на своей странице в Twitter опубликовал блогер КРЫМский бандеровец.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Телеканал 24"

"Крым. Саранча прет. Крымская вата не довольна. Уже понаехавшая считает всех неблагодарными, так как ради Крыма России пришлось отказаться от строительства инфраструктурных объектов и лечения детей. А шо вы хотели? Величие нынче дорого стоит. Доставайте кошельки", — с сарказмом отметил он.

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В подтверждение своих слов блогер опубликовал скриншот переписки пользователей на одном из крымских форумов. Там оккупанты, перебравшиеся на полуостров, жалуются на высокие цены на продукты и жилье, несоответствующие им зарплаты, отсутствие привычных больших супермаркетов и банков. Кроме того, их раздражает ажиотаж соотечественников, желающих переехать в и без того переполненные курортные города (к примеру, в Ялту).

"Цены космос по сравнению с материком, ЗП отстают. Масса ограничений, нет привычных супермаркетов, банков. Местные понаехавших не жалуют", "Welcome to hell", "Цены, как в Москве", "Потом бегут отсюда впереди поезда", "Город переполнен людьми и авто, места нет", "Когда вы вошли в состав РФ, никто не сказал, что мостов у нас и так много! А больных детей на мост не положишь. Здоровей от нанотехнологий и уплывающего бюджета они не станут", — возмущаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местные жители жалуются в соцсетях на катастрофическое состояние медицины на полуострове. Так, скорые едут на срочные вызовы около двух часов, чем обрекают людей практически на неминуемую смерть.

Напомним, ранее глава крымского отделения коммунистической партии "Коммунисты России" Леонид Грач заявлял, что после аннексии Крыма Россией условия жизни на полуострове серьезно ухудшились, однако "антиукраинский накал" продолжается оставаться на достаточно высоком уровне.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обозреватель, подарите вашему блогеру телефон с камерой и билет на автобус Житомир-Крым. Пусть заснимет "разруху и нищиту".
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже из пенсий россиян заставляют по 100 рублей отчислять на Крым. Чистая правда. У моей бабушки пенсия 120 рублей, из них 100 на Крым. Изверги. А на Украине пенсионеры жируют, на туда уезжать.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Путин Сатана - батько брехні! Кацапи - Не брешіть хоч самі собі... Не беріть гріха на душу. Самі все прекрасно знаєте і розумієте. Бо ніякі ви не раби Божі, а раби брехливої імперської пропаганди. Бог є любов!
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