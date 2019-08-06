"В*та ищет приключений": в сети разоблачили предательницу Украины

В сети разоблачили жительницу Украины, которая собралась в аннексированный Крым "прокатиться" по незаконно построенному Россией Керченскому мосту.
Соответствующий скриншот из паблика Керчи обнародовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"Керчане, всем добрый день! Кто может подсказать – я собираюсь приехать с Херсона к вам в город, к родственникам, смогу ли на машине с украинскими номерами прокатиться по новому мосту?" – написала в соцсети жительница Херсонской области Ирина Чернусь.
"Если есть в СБУ кто живой – возьмите гражданку на карандаш! Умысел на нарушение границ Украины. Голая Пристань – родина. Передавайте привет, кто может тоже там дамочке", – возмутилась блогер.
Ирина Чернусь
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Ирина Чернусь
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Cкриншот
Пользователи в комментариях бурно отреагировали на пост.
"Гастролирующая в*та ищет приключений", "Какая низость и ущербность", "Как это назвать? Жду последовательности по всем, кто прокатился по мосту", – написали в комментариях.
Если есть в СБУ @ServiceSsu кто живой-возьмите гражданку на карандаш!https://t.co/N1TxMvCfQb pic.twitter.com/qed1g8fEvt— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму на митинг, посвященный захвату полуострова Россией, не пустили предателя Украины, представившегося народным депутатом.
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