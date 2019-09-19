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19 сентября • обновлено в 21:07
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"В*та готовилась": в России 10 лет назад предсказали вторжение Путина на Донбас

1.7т Читать материал на украинском

Российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

На это обратила внимание в Facebook заведующая отделом в Национальном музее "Мемориал жертвам Голодомора", журналистка Ярослава МУзиченко.

В частности, речь идет о книге Савицкого "Поле боя – Украина. Сломанный тризубец", в котором фантаст пишет о том, как "оранжевые нацисты развязывают в Украине гражданскую войну".

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Савицкий 10 лет назад предсказал войну на Донбассе

Савицкий 10 лет назад предсказал войну на Донбассе

"Все Левобережье, Крым и Новороссия поднимаются против оккупантов. Россия помогает бойцам Сопротивления новейшим вооружением, добровольцами и военными советниками. Они сломают проклятый б*ндеровский трезубец! Они покажут натовским "ястребам" кузькину мать! Поле битвы Украина! Это есть наш последний и решительный бой!" – сказано в скандальном произведении.

"Россиян заранее готовили к войне с Украиной", – возмутилась в ответ на это Музиченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, книгу Савицкого "Поле боя – Украина. Сломанный тризубец" запретили в Украине еще в 2015 году вместе с еще 37 подобными произведениями.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередное днище повержено!!!
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Борисс Робот
Борисс Робот
сломанный кокошник...
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