"В*та должна гореть ярко!" Соколова рассказала, как бороться с россиянами

C россиянами, которые пришли оккупировать чужую страну и убивать ее граждан, можно разговаривать только с позиции силы.

Другого языка агрессор не понимает, следовательно, с ним нужно быть максимально категоричным. Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"У нас есть такая шутка, что вата должна гореть ярко. Так вот, мне кажется, что пока этим людям не покажут, как можно гореть ярко, с позиции силы не объяснят, что будет, если они и дальше будут двигаться в заданном агрессивном, неумном, уничтожительном направлении как по отношению к себе, так и к соседям и остальным государствам, которые хотят залапать, — они ничего не поймут. Эта страна понимает только позицию силы", — убеждена она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова почтила память погибших добровольцев Яны Червоной и Александра Милютина сильной речью. В ней, помимо всего, она оставила и послание российским оккупантам, которые убивают украинцев. Журналистка призвала агрессоров "от**баться от Украины".

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