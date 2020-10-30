Всю Украину зальет дождями: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В пятницу, 30 октября, в Украине ухудшится погода. Дожди ожидаются почти во всех областях.

По прогнозам синоптиков, в субботу ливни продолжат идти преимущественно на западе, в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке. Об этом сообщает "Метеопост" и Укргидрометцентр в Facebook.

"Завтра в западных и восточных, днем ​​также в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дощ, на высокогорье с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине, кроме запада, туманы. Температура ночью +5 +10, днем +9 +14, в южной части до +17", – уточнили специалисты.

В начале следующей недели, 1-2 ноября, циклон, который сформируется над Черным морем, принесет осадки на юге, на востоке и в центре.

Ливень возможен в Одесской области – до 25 мм в течение суток. Сильный ветер ожидается в Крыму и Приазовье – 15...18 м/с.

Температура воздуха снизится в стране днем ​​до уровня +8...+11, на юге +11...+14.

"В выходные в большинстве областей пройдут дожди. В субботу в Карпатах с мокрым снегом, на юге и востоке страны местами значительные дожди, лишь 1 ноября в западных областях прекращение осадков. В Украине ожидается снижение температуры на 2-4 градуса", – спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Карта движения циклона. "Метеопост" в Facebook

Проноз погоды в Украине. "Метеопост" в Facebook

Украину зальет дождями. Укргидррометцентр в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что точность прогнозов погоды в мире значительно снизилась, так как во время пандемии коронавируса в небо поднимаются гораздо меньше самолетов.