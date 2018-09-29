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Всю Украину накроют заморозки: синоптик уточнила прогноз на начало октября

3.9тЧитать материал на украинском

Украину в начале октября ожидают заморозки, хотя дождливая погода сдвинулась на юг и восток.

А в последний день сентября будет в большей степени солнечно, но – холодно, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Если небо стало яснее, то и заморозки - вот-вот. Поэтому, если у вас открытые балконы или что-то нежное во дворе, включая свеклу на огороде, и вы живете на западе, севере или в Винницкой области - спасите от заморозков природные создания", - предупредила Диденко.

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Всю Украину накроют заморозки: синоптик уточнила прогноз на начало октября

По ее словам, заморозки на большей территории Украины ожидаются в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Всю Украину накроют заморозки: синоптик уточнила прогноз на начало октября

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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