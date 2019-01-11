Всю ночь отбивали лед: поезд ''Укрзалізниці'' с пассажирами попал в ловушку

Пассажиры поезда "Харьков — Ковель" ехали в вагонах, которые не отапливались.

Журналистка Елена Семенова в Facebook рассказала, что люди грелись как могли, укрываясь тремя одеялами.

"Выжить минувшую ночь в поезде Харьков — Ковель, идущий через Кременчуг, можно было только "порешав" три одеяла. В 5 утра я стала тем "решалово", поэтому сон своим путешественницам обеспечила", — написала она.

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Отметим, что Смирнова ехала в холодном вагоне с двумя дочками.

Журналистка добавила, что условия были ужасными. К тому же проводница всю ночь отбивала лед в вагоне.

"О туалетах молчу. Руки мерзнут их фоткать. Гы-гы всю ночь слышен стук — это проводница лед обивает", — сообщила она.

Также через соцсети она обратилась к руководителю "Укрзалізниці" Евгению Кравцову: "Доброе утро, господин Евгений Кравцов. Вам хорошо спалось, не икалось?".

Поезд Харьков — Ковель Facebook

Поезд Харьков — Ковель Facebook

Поезд Харьков — Ковель Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирам поезда Черновцы — Киев пришлось мерзнуть из-за отсутствия отопления в купейном вагоне.