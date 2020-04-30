Полиция оцепила дом в селе Подворки под Харьковом, где жила семья женщины, обезглавившей родную дочь.

В Telegram-канале "Веха" опубликованы видео с места происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Женщину задержала полиция

"Это дом, в котором сегодня разыгралась трагедия... По всей улице – капли крови", – говорится в сообщении.

На месте очень много полиции, ведутся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.

При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

Оказалось, что голова, которая была в пакете у неадекватной, принадлежит ее дочери-подростку Кристине. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.

Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Янова.

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