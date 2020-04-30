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30 апреля • обновлено в 12:12
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Вся улица в крови: появилось видео дома женщины, обезглавившей дочь в Харькове

4.8т
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Полиция оцепила дом в селе Подворки под Харьковом, где жила семья женщины, обезглавившей родную дочь.

В Telegram-канале "Веха" опубликованы видео с места происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Женщину задержала полиция

Женщину задержала полиция

"Это дом, в котором сегодня разыгралась трагедия... По всей улице – капли крови", – говорится в сообщении.

На месте очень много полиции, ведутся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
Теги
полиция смерть убийство
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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