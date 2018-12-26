Вся голова в крови: в центре Ивано-Франковска на женщину обрушилась штукатурка

В Ивано-Франковске от дома отвалился большой кусок штукатурки и разбил голову женщине, которая проходила рядом.

Несчастный случай произошел 26 декабря. Об этом сообщили в группе "Типичный Франковск" в Facebook. Прохожие вызвали скорую, а также обратились в полицию.

"Только что по ул.Галицкая 1, проходила женщина, и ей на голову обрушился большой кусок штукатурки и разбил голову. У женщины с головы валит кровь... Вызвали скорую помощь... позвонили в милицию..." - написала в группе Ксения Михайлюк.

По ее словам, в полиции переадресовали вызов в коммунальные службы и дали соответствующий номер телефона, по которому "футболят" друг ко другу. В коммунальной службе также "открестились" от дома и сказали, что он находится на балансе самих жильцов. Как сообщили в скорой, такой случай на этом месте случается не впервые.

"На месте этой женщины мог быть любой... даже маленький ребенок... ведь рядом есть кафешка, где люди стоят в очереди за кофе... Уважаемый п. # Марцинкив примите какие-то определенные решения...! К кому можно обращаться в таких ситуациях... Слава Богу этой женщине вовремя оказали помощь... Но этот случай, как сказали работники скорой, уже не первый раз здесь!!! Поэтому будьте осторожны!" - предостерегла Михайлюк.

В свою очередь мэр города Руслан Марцинкив ответил, если дом находится на самоуправлении, то "жильцы дома должны осуществлять ремонт своей собственности, а противоаварийные временные работы мы сейчас сделаем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажном жилом доме Фастова Киевской области прогремел взрыв, в результате обрушилось несколько этажей. Вероятно, взорвался газ.