ВСУ зрелищно ударили по оккупантам на Донбассе: момент показали на видео

Юрий Сергиенко Общество 17:29, 21.05.2020 Обновлено: 17:43, 21.05.2020

В сети обнародовали кадры мощного удара Вооруженных сил Украины по российским наемникам на Донбассе.

Видеозапись в своем телеграм-канале опубликовал бывший украинский военнослужащий, участник ООС Александр (Гром) Грамарачук (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Тот момент, когда страшным голосом вещаешь о наступлении на Киева, приводишь своих "народных мусоров" в боевую готовность, а потом получаешь от неизвестной третьей силы мощных люлей. Слава Украине!" – прокомментировал он ролик.

При этом не уточняется, когда именно был нанесен удар, какая техника уничтожена и есть ли потери среди террористов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль, который подвозил боеприпасы на позиции российских оккупантов.

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