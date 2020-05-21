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21 мая • обновлено в 17:38
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ВСУ зрелищно ударили по оккупантам на Донбассе: момент показали на видео

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В сети обнародовали кадры мощного удара Вооруженных сил Украины по российским наемникам на Донбассе.

Видеозапись в своем телеграм-канале опубликовал бывший украинский военнослужащий, участник ООС Александр (Гром) Грамарачук (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

ВСУ зрелищно ударили по оккупантам на Донбассе: момент показали на видео

"Тот момент, когда страшным голосом вещаешь о наступлении на Киева, приводишь своих "народных мусоров" в боевую готовность, а потом получаешь от неизвестной третьей силы мощных люлей. Слава Украине!" – прокомментировал он ролик.

При этом не уточняется, когда именно был нанесен удар, какая техника уничтожена и есть ли потери среди террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль, который подвозил боеприпасы на позиции российских оккупантов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
Общество

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