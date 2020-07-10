ВСУ заставили 'Л/ДНР' прекратить обстрелы: у оккупантов потери

Войска России на Донбассе 7 раз за минувшие сутки, 9 июля, открывали огонь по украинским защитникам. При этом, ВСУ дали решительный отпор и ранили двух террористов "Л/ДНР".

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В то же время потери среди украинских защитников нет.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков. Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет", – сказано в сообщении.

При этом российские оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новолуганского оккупанты применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии – артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие. С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы наших позициях на подступах к Причепиловке.

Еще один факт вражеской вооруженной активности зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.

ВСУ заставили "Л/ДНР" прекратить обстрелы: у оккупантов потери Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

ВСУ заставили "Л/ДНР" прекратить обстрелы: у оккупантов потери Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате вражеских обстрелов террористами "Л/ДНР" на Донбассе 8 июня, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.