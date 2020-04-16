ВСУ впечатлили Зеленского мощью на масштабных учениях: появились фото

В сети появились зрелищные фото ротных тактических учений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщается на сайте президента Украины, Владимир Зеленский также посетил их во время рабочей поездки на Закарпатье, чтобы проверить подготовку армии.

В частности, на горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, а также высадку с вертолетов.

Зеленский на учениях ВСУ на Закарпатье Сайт президента Украины

Зеленский на учениях ВСУ на Закарпатье Сайт президента Украины

При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "враждебный" опорный пункт.

Во время одного из этапов учений были отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Зеленский на учениях ВСУ на Закарпатье Сайт президента Украины

Зеленский на учениях ВСУ на Закарпатье Сайт президента Украины

Зеленский на учениях ВСУ на Закарпатье Сайт президента Украины

Доставку грузов осуществлено с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении десантно-штурмовых войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

Кроме того, на полигоне президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантно-штурмовых войск и других подразделений ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта на Донбассе прошло практическое обучение подразделений танкового резерва командующего Объединенных сил. Танкисты отрабатывали фланговую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом с ходу на одном из полигонов в зоне боевых действий.