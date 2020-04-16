ВСУ впечатлили Зеленского мощью на масштабных учениях: появились фото
В сети появились зрелищные фото ротных тактических учений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Как сообщается на сайте президента Украины, Владимир Зеленский также посетил их во время рабочей поездки на Закарпатье, чтобы проверить подготовку армии.
В частности, на горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, а также высадку с вертолетов.
При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "враждебный" опорный пункт.
Во время одного из этапов учений были отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил.
Доставку грузов осуществлено с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении десантно-штурмовых войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.
Кроме того, на полигоне президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантно-штурмовых войск и других подразделений ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта на Донбассе прошло практическое обучение подразделений танкового резерва командующего Объединенных сил. Танкисты отрабатывали фланговую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом с ходу на одном из полигонов в зоне боевых действий.