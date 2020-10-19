ВСУ вблизи Крыма показали, как "охотятся" на вражеские беспилотники. Видео

Подразделения ВСУ, которые несут службу вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, провели масштабную тренировку по уничтожению вражеских беспилотников.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, армейцы обобщили и расширили опыт выявления и уничтожения малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, украинские военные наглядно продемонстрировали ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками.

"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА. В этих условиях время от визуального обнаружения враждебного беспилотника, определение параметров его движения до огневого поражения цели имеющимися средствами является минимальным", – заметил Наев.

"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские правоохранители и военные провели тактико-специальные учения в городе Лисичанск Луганской области. По легенде, они противодействовали диверсионно-разведывательным группам.