ВСУ вблизи Крыма показали, как "охотятся" на вражеские беспилотники. Видео
В тренировке приняли участие воины-зенитчики
Они опровергли утверждение о том, что борьба с беспилотниками малоэффективна
Военные отрабатывали защиту
критических объектов военной и гражданской инфраструктуры
Подразделения ВСУ, которые несут службу вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, провели масштабную тренировку по уничтожению вражеских беспилотников.
Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, армейцы обобщили и расширили опыт выявления и уничтожения малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, украинские военные наглядно продемонстрировали ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками.
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА. В этих условиях время от визуального обнаружения враждебного беспилотника, определение параметров его движения до огневого поражения цели имеющимися средствами является минимальным", – заметил Наев.
"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские правоохранители и военные провели тактико-специальные учения в городе Лисичанск Луганской области. По легенде, они противодействовали диверсионно-разведывательным группам.