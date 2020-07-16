ВСУ в бою уничтожили террористов "Л/ДНР" на Донбассе, – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 15 июля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным разведки, украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что потерь среди ВСУ нет.

В ООС рассказали, что террористы "Л/ДНР" применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций наших защитниках из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Талаковка, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевки агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов", – сказано в сообщении.

Проявляли захватчики свою огневую активность и рядом с Новолуганским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты задействовали вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы. Также факты использования противником вооружения запрещенного Минскими договоренностями обнаружено неподалеку Орехово и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

Сводка ООС за 15 июля Facebook / Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation

Сводка ООС за 15 июля Facebook / Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля, вооруженные формирования России ранили семерых украинских военных. Режим тишины они нарушили 18 раз.