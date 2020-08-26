ВСУ устроили зрелищные маневры с "Буком" и "Осой" вблизи Крыма. Фото и видео

В Херсонской области дежурные силы противовоздушной обороны ВСУ провели проверку готовности отражать воздушное нападение.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, в маневрах были задействованы зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Задачей для экипажей и расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" было своевременное выбытие по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, взятие ее на автоматическое сопровождение и "уничтожение", – рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Впрочем, добавил он, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника. К тому же, в боевой работе пригодился опыт войны на востоке Украины.

К маневрам привлекли зенитно-ракетные комплекс "Бук" и "Оса" Facebook Командования ОС ВСУ

Воины ВСУ продемонстрировали готовность к отражению нападения противника с воздуха Facebook Командования ОС ВСУ

Во время проверки защитники воздушного пространства уверенно продемонстрировали умение строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач, а также получать и предоставлять на пункт управления сведения о средствах воздушного нападения.

"Проверка показала, что подразделения противовоздушной обороны Командования ОС ВСУ готовы быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию с воздуха. И это является ожидаемым результатом, потому что, благодаря тренировкам, украинские военные ежедневно совершенствуют навыки и проводят слаживание дежурных боевых расчетов. Вместе победим!" – подчеркнул Наев.

Силы ПВО ВСУ отработали наведение на цель и ее уничтожение Facebook Командования ОС ВСУ

Слаживание боевых расчетов ВСУ Facebook Командования ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на одном из полигонов Херсонской области состоялись плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

А на военном полигоне "Урзуф" вблизи Мариуполя 20 августа состоялись масштабные военные учения с боевой стрельбой. Их провели совместно бойцы ВСУ и полка "Азов".

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