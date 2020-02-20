ВСУ устроили "боевые" действия в городской местности: фото

Воздушные силы Вооруженных сил Украины начали масштабные тактичные учения в урбанизированной местности на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Запад" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несколько суток зенитный ракетный дивизион Теребовлянского полка будет работать в режиме максимально приближенном к боевому впервые в условиях города.

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

Зенитные ракетные батареи "Буков" уже совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач со штатным вооружением и военной техникой. Заняли позиции и начали работу по воздушным целям, как имитируемым, так и реальным, взяв их на автоматическое сопровождение и условное поражение.

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

ВСУ устроили учения в урбанизированной местности Пресс-центр воздушного командования "Запад"

Подробностями поделился командир дивизиона подполковник Сергей Нароженко.

"Личный состав отрабатывает маневр подразделения на запасные позиции в пределах позиционных районов, также отрабатываем противодействие диверсионно-разведывательным группам противника. Во время учебы как днем, так и ночью, впервые отрабатываются вопросы ведения боевых действий в урбанизированной местности, что намного усложняет выбор огневых позиций и ограничивает сектора стрельбы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие провели тактические учения в районе отвода сил и средств в Луганской области.

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