ВСУ устроили маневры с ракетами "Смерч" возле Крыма. Фото и видео

На Херсонщине воины Вооруженных сил Украины устроили масштабные учения с применением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".

Как сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, к ним были привлечены подразделения, которые несут боевую службу на южном направлении. В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ударов по определенным целям условного противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учения с РСЗО "Смерч" проходили в приближенных к боевым условиях. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

Кроме того, они совершили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

"В условиях, максимально приближенным к боевым, батарея быстро и слаженно осуществила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям", – рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также отметил, что занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

Занятия по готовности ракетных подразделений ВСУ проходят и днем, и ночью. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

Воины ВСУ отработали наведение на вражеские цели. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

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