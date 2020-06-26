ВСУ усилили партией обновленных бронемашин. Фото

Виктория Довгань Общество 13:50, 26.06.2020

Министерство обороны Украины получило партию из более чем десяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Их для нужд ВСУ передало Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В целом это уже третья партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на "Николаевском бронетанковом заводе" в рамках государственного оборонного заказа на 2020 год.

А в течение 2019 года в рамках ГОЗ на предприятии отремонтировали и модернизировали около ста единиц бронетанковой техники.

БРДМ-2Л1
Сайт "Укроборонпрома"
Партия обновленных машин состоит из более чем 10 единиц
Сайт "Укроборонпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Харьковское конструкторское бюро по машиностроению передало Министерству обороны Украины пять новых бронетранспортеров БТР-4Е. Они укомплектованы пулеметами производства киевского государственного предприятия "Маяк".

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