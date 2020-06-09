ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе: у врага большие потери

В понедельник, 8 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, уничтожено трое террористов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что один украинский защитник получил ранения во время обстрелов. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил такие обстрелы:

неподалеку Новотроицкого оккупанты обстреляли наши позиции с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие же гранатометы враг задействовал возле Марьинки.

По защитникам Водяного агрессор вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Богдановки обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе ru.slovoidilo.ua

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехового. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По позициям неподалеку Новолуганского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенных пунктов Хутор Свободный и Майское противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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