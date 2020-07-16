ВСУ уничтожили на Донбассе опорный пункт "Л/ДНР": ликвидированы 7 террористов. Видео

Борис Бондарь Общество 15:35, 16.07.2020 Обновлено: 16:19, 16.07.2020

Украинские бойцы, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, уничтожили взводно-опорный пункт пророссийских боевиков.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал военный Александр Ведмидь. Операция прошла на территории “ДНР”.

"На территории ДНР. Штурм враждебного ВОПа. 7 – 200, 1 – 300. С нашей стороны без потерь и ранений. Спасибо причастным”, – сказано в сообщении.

Украинские бойцы уничтожили на Донбассе ВОП с террористами
(Facebook Александр Ведмидь)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 15 июля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным разведки, украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

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