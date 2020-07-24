ВСУ удержали оборону на Донбассе и ранили двух террористов "Л/ДНР" – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 23 июля 8 раз обстреляли позиции ВСУ На Донбассе. При этом, украинские защитники ранили двух оккупантов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что потерь среди украинских воинов нет.

Террористы использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков. За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было" , – сказано в сообщении.

Так, вблизи Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

У Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против наших защитников запрещенное Минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехово, противник вел огонь по украинским опорных пунктах из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши позиции у Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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