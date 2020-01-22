"Готовы бороться за Родину!" ВСУ трогательно отметили День Соборности на передовой. Фото и видео

В сети появились яркие фото поднятия государственного флага Украины в прифронтовой Авдеевке на Донбассе. Патриотическую акцию в День Соборности провели воины 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ.

Кроме того, как сообщается на странице бригады в Facebook, к ней присоединились также представители военно-гражданской администрации Авдеевки и работники Авдеевского коксохимического завода (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У известного всем знака "Авдеевка – это Украина" участники мероприятия подняли на мачте огромный флаг Украины. Таким образом присутствующие продемонстрировали желание жить в свободной и соборной Украине. И, пожалуй, сейчас, как никогда мы осознаем стремление наших предков, которые 22 января 1919 года провозгласили Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), жить в едином государстве", – отметили защитники Украины.

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины напомнили, что, несмотря на то, что этот союз был непродолжительным, он все же оставил значительный след в истории украинского государства.

"А колесо истории крутится, и нам, современникам, в который раз приходится отвоевывать у врага свою территорию. Впрочем, мы готовы бороться за Родину, ведь искренне стремимся к соборности в стране и сердцах", – трогательно обратились Герои к украинцам.

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности Facebook 92 бригады ВСУ

Кроме того, с трогательными поздравлениями к украинцам обратились и другие бригады ВСУ, которые несут службу в зоне ООС на Донбассе.

Так, воины 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского поздравили соотечественников словами из Нового марша украинской армии.

"Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе: Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все!" – написали защитники под фото с торжественного шествия.

Морпехи устроили торжественное шествие в День Соборности Facebook 36 бригады ВСУ

А 93 ОМБр Холодный Яр процитировала Молитву украинского националиста и напомнила украинцам о том, как важно бороться за свободу и единство своей страны.

"С началом войны каждый следующий День Соборности напоминает нам непомерную цену, которую мы платим за право называться Украиной и сохранение собственной унитарности. Поэтому в этот день холодноярцы желают всем настоящим украинцам выдержки и стойкости. Наша борьба впереди, и судьба Второй Республики зависит исключительно от нас!" – подчеркнули воины.

В свою очередь 72 ОМБр имени Черных Запорожцев призвала нацию не забывать об ошибках прошлого и не уступать врагу ни в чем.

"Как и 101 год назад, враг снова посягнул на нашу страну, втаптывая в грязь наши государственные символы. Но украинский народ объединился и дает достойный отпор московским агрессорам. Совместными усилиями мы сможем восстановить территориальную целостность и нераздельность независимой Украины, создать все условия для мира, добра и счастья украинского народа! В единстве наша сила!" – уверенно заявили современные борцы за независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 января в Украине отмечается День Соборности. Праздник приурочен к Акту объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования раздельно.

По случаю праздника в Киеве на мосту Патона люди создали "живую цепь".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся