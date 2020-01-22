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22 января • обновлено в 12:17
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"Готовы бороться за Родину!" ВСУ трогательно отметили День Соборности на передовой. Фото и видео

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В сети появились яркие фото поднятия государственного флага Украины в прифронтовой Авдеевке на Донбассе. Патриотическую акцию в День Соборности провели воины 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ.

Кроме того, как сообщается на странице бригады в Facebook, к ней присоединились также представители военно-гражданской администрации Авдеевки и работники Авдеевского коксохимического завода (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У известного всем знака "Авдеевка – это Украина" участники мероприятия подняли на мачте огромный флаг Украины. Таким образом присутствующие продемонстрировали желание жить в свободной и соборной Украине. И, пожалуй, сейчас, как никогда мы осознаем стремление наших предков, которые 22 января 1919 года провозгласили Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), жить в едином государстве", – отметили защитники Украины.

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины напомнили, что, несмотря на то, что этот союз был непродолжительным, он все же оставил значительный след в истории украинского государства.

"А колесо истории крутится, и нам, современникам, в который раз приходится отвоевывать у врага свою территорию. Впрочем, мы готовы бороться за Родину, ведь искренне стремимся к соборности в стране и сердцах", – трогательно обратились Герои к украинцам.

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Воины подняли в Авдеевке огромный флаг Украины в День Соборности

Facebook 92 бригады ВСУ

Новости
День соборности Украины: поздравления с важнейшим праздником страны

Кроме того, с трогательными поздравлениями к украинцам обратились и другие бригады ВСУ, которые несут службу в зоне ООС на Донбассе.

Так, воины 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского поздравили соотечественников словами из Нового марша украинской армии.

"Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе: Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все!" – написали защитники под фото с торжественного шествия.

Морпехи устроили торжественное шествие в День Соборности

Морпехи устроили торжественное шествие в День Соборности

Facebook 36 бригады ВСУ

А 93 ОМБр Холодный Яр процитировала Молитву украинского националиста и напомнила украинцам о том, как важно бороться за свободу и единство своей страны.

"С началом войны каждый следующий День Соборности напоминает нам непомерную цену, которую мы платим за право называться Украиной и сохранение собственной унитарности. Поэтому в этот день холодноярцы желают всем настоящим украинцам выдержки и стойкости. Наша борьба впереди, и судьба Второй Республики зависит исключительно от нас!" – подчеркнули воины.

В свою очередь 72 ОМБр имени Черных Запорожцев призвала нацию не забывать об ошибках прошлого и не уступать врагу ни в чем.

"Как и 101 год назад, враг снова посягнул на нашу страну, втаптывая в грязь наши государственные символы. Но украинский народ объединился и дает достойный отпор московским агрессорам. Совместными усилиями мы сможем восстановить территориальную целостность и нераздельность независимой Украины, создать все условия для мира, добра и счастья украинского народа! В единстве наша сила!" – уверенно заявили современные борцы за независимость Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Соборности Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Ку Алексей
Ку Алексей
в Кремле паника или истерика?
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Wick John
Wick John
Укро мрази воюют не за Родину, а ради собственной наживы
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем писать у названия населенного пункта, что это Украина? Боятся, что забудут, в какой стране живут? Напрасно, не забудут. А забудут, так только глянут на ржавый кривой столб с флагом, сразу вспомнят, и слезы навернутся на глаза, то ли от счастья, то ли от гордости, то ли еще от чего...
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